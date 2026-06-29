Les vendredis de Lanleff Concert de Jumbalaya Temple de Lanleff Lanleff
vendredi 14 août 2026 · Temple de Lanleff · Lanleff
Informations pratiques
Lanleff
Les vendredis de Lanleff Concert de Jumbalaya
Temple de Lanleff Le bourg Lanleff Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Les Vendredis de Lanleff vous proposent cette semaine le concert de la fanfare Jumbalaya, fanfare pétillante et épicée à souhait comme le fameux plat caribéen. Entrée gratuite. Petite restauration sur place. Marché de producteurs locaux. .
Temple de Lanleff Le bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les vendredis de Lanleff Concert de Jumbalaya Lanleff a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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