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AGENDA · Lanleff

Les vendredis de Lanleff Concert de Jumbalaya Temple de Lanleff Lanleff

vendredi 14 août 2026 · Temple de Lanleff · Lanleff

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Temple de Lanleff
Adresse
Le bourg
Ville
22290 Lanleff
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lanleff

Les vendredis de Lanleff Concert de Jumbalaya

Temple de Lanleff Le bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Les Vendredis de Lanleff vous proposent cette semaine le concert de la fanfare Jumbalaya, fanfare pétillante et épicée à souhait comme le fameux plat caribéen. Entrée gratuite. Petite restauration sur place. Marché de producteurs locaux.   .

Temple de Lanleff Le bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Les vendredis de Lanleff Concert de Jumbalaya Lanleff a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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