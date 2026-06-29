Les vendredis de Lanleff Concours de palets et coiffure Temple de Lanleff Lanleff

Informations pratiques

Lanleff

Les vendredis de Lanleff Concours de palets et coiffure

Temple de Lanleff Bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Les Vendredis de Lanleff organisent un concours de palets au Temple. Participation gratuite. Aujourd’hui, un salon de coiffure est également présent sur place repartez beaux ! Restauration sur place. Marché de producteurs locaux. .

Temple de Lanleff Bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les vendredis de Lanleff Concours de palets et coiffure Lanleff a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol