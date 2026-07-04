Contes et musiques au temple de Lanleff Temple de Lanleff Lanleff

Informations pratiques

Lanleff

Contes et musiques au temple de Lanleff

Temple de Lanleff Lieu-dit Le Bourg Lanleff Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-16 20:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Les contes des Accordeurs sont adaptés pour la plupart des contes traditionnels collectés par François Marie Luzel, Anatole Le Bras, mais aussi des contes traditionnels de différents continents comme l’Afrique, les Amériques. Les histoires sont créées paroles et musique. C’est la spécificité de la Compagnie de vouloir intégrer tout de suite les parties musicales dans le déroulement de la parole. Comme un souffle, une émotion sonore. La musique suggère ce que la parole ne dit pas. Chaque spectacle est unique, puisqu’il n’y a aucun écrit. La trame des histoires reste mais les mots, les phrasés, les rythmiques sont inspirés par les sentiments du conteur et des musiciens. Mais aussi par le retour et la présence du public. .

Temple de Lanleff Lieu-dit Le Bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 37 31 18

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English :

L’événement Contes et musiques au temple de Lanleff Lanleff a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol