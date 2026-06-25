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Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Fronton
Ville
64240 Isturits
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette

Fronton Isturits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concours et dégustation.
Petite restauration et buvette sur place   .

Fronton Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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