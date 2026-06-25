Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits vendredi 10 juillet 2026.

Isturits

Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette

Fronton Isturits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concours et dégustation.

Petite restauration et buvette sur place .

Fronton Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette

L’événement Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque