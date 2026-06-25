Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits
Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits vendredi 10 juillet 2026.
Isturits
Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette
Fronton Isturits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concours et dégustation.
Petite restauration et buvette sur place .
Fronton Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette
L’événement Les vendredis de l’Arbéroue soirée omelette Isturits a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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