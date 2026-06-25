Isturits

Marché de produits locaux

Isturits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 19:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Ce rendez-vous de fin de journée est devenu un point de rencontre dans lequel se joue la carte de la proximité. En effet, l’ensemble des producteurs viennent des alentours et offrent une gamme de produits frais. .

Isturits 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 84

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English : Marché de produits locaux

L’événement Marché de produits locaux Isturits a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque