Informations pratiques

LES VENDREDIS DU PARC – JOURNÉE ASTRONOMIE Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Vendredi 17 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation au 02 57 24 00 40

La tête dans les étoiles, apprenez-en plus sur les objets célestes qui nous entourent au travers de séances de planétarium (30 min) proposées par les bénévoles de la Société d’Astronomie de Rennes !

Les vendredis du parc

———————

### Journée Astronomie

La tête dans les étoiles, apprenez-en plus sur les objets célestes qui nous entourent au travers de séances de planétarium (30 min) proposées par les bénévoles de la Société d’Astronomie de Rennes !

En fin de journée et en soirée : venez observer la lune, le soleil, les étoiles et les planètes à l’oeil nu ou au télescope dans le parc !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T23:59:00.000+02:00

1



Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

