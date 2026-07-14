LES VENDREDIS DU PARC – JOURNÉE ASTRONOMIE Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes
vendredi 17 juillet 2026 · Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard · Rennes
Informations pratiques
LES VENDREDIS DU PARC – JOURNÉE ASTRONOMIE Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Vendredi 17 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur réservation au 02 57 24 00 40
La tête dans les étoiles, apprenez-en plus sur les objets célestes qui nous entourent au travers de séances de planétarium (30 min) proposées par les bénévoles de la Société d’Astronomie de Rennes !
Les vendredis du parc
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### Journée Astronomie
La tête dans les étoiles, apprenez-en plus sur les objets célestes qui nous entourent au travers de séances de planétarium (30 min) proposées par les bénévoles de la Société d’Astronomie de Rennes !
En fin de journée et en soirée : venez observer la lune, le soleil, les étoiles et les planètes à l’oeil nu ou au télescope dans le parc !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T23:59:00.000+02:00
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Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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