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LES VENDREDIS DU PARC – JOURNÉE ASTRONOMIE Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes

vendredi 17 juillet 2026 · Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard · Rennes

LES VENDREDIS DU PARC – JOURNÉE ASTRONOMIE Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard
Adresse
11 avenue André Mussat
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

LES VENDREDIS DU PARC – JOURNÉE ASTRONOMIE Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Vendredi 17 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur réservation au 02 57 24 00 40

La tête dans les étoiles, apprenez-en plus sur les objets célestes qui nous entourent au travers de séances de planétarium (30 min) proposées par les bénévoles de la Société d’Astronomie de Rennes !

Les vendredis du parc
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### Journée Astronomie

La tête dans les étoiles, apprenez-en plus sur les objets célestes qui nous entourent au travers de séances de planétarium (30 min) proposées par les bénévoles de la Société d’Astronomie de Rennes !
En fin de journée et en soirée : venez observer la lune, le soleil, les étoiles et les planètes à l’oeil nu ou au télescope dans le parc !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T23:59:00.000+02:00

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Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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