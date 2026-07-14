Informations pratiques

LES VENDREDIS DU PARC – LA KERMESSE DU PARC Parc de Beauregard Rennes Vendredi 24 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Kermesse du Parc fait son grand retour ! Jeux en bois, animations pour tous les âges, ateliers numériques, un moment convivial à passer en famille, entre voisins ou entre amis !

LES VENDREDIS DU PARC – LA KERMESSE DU PARC

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La Kermesse du Parc fait son grand retour ! Jeux en bois, animations pour tous les âges, ateliers numériques, un moment convivial à passer en famille, entre voisins ou entre amis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-24T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T19:00:00.000+02:00

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Parc de Beauregard 11 Avenue André Mussat, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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