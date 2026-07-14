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LES VENDREDIS DU PARC – LA KERMESSE DU PARC Parc de Beauregard Rennes

vendredi 24 juillet 2026 · Parc de Beauregard · Rennes

LES VENDREDIS DU PARC – LA KERMESSE DU PARC Parc de Beauregard Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Parc de Beauregard
Adresse
11 Avenue André Mussat, 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

LES VENDREDIS DU PARC – LA KERMESSE DU PARC Parc de Beauregard Rennes Vendredi 24 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La Kermesse du Parc fait son grand retour ! Jeux en bois, animations pour tous les âges, ateliers numériques, un moment convivial à passer en famille, entre voisins ou entre amis !

LES VENDREDIS DU PARC – LA KERMESSE DU PARC
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La Kermesse du Parc fait son grand retour ! Jeux en bois, animations pour tous les âges, ateliers numériques, un moment convivial à passer en famille, entre voisins ou entre amis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T19:00:00.000+02:00

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Parc de Beauregard 11 Avenue André Mussat, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine


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