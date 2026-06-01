Les vendredis du printemps concert école de musique Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou vendredi 12 juin 2026.

Pleslin-Trigavou

Les vendredis du printemps concert école de musique

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre des vendredis du printemps, venez passer la soirée dans le jardin de la médiathèque tout en écoutant les élèves de l’école de musique de Dinan agglomération.

Pour le deuxième vendredi du printemps vous êtes invités à écouter le concert des élèves de l’école de musique de Dinan agglomération ! Et, comme l’année dernière, des jeux, le bar à sirop et des transats seront installés dans cet espace pour débuter la soirée au soleil (on croise les doigts). On vous attend nombreux ! .

Place du Docteur Guy Jourdan Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

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English :

L’événement Les vendredis du printemps concert école de musique Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme