Les Vendredis du Rail Rue de la Gare Médréac
Les Vendredis du Rail Rue de la Gare Médréac vendredi 3 juillet 2026.
Médréac
Les Vendredis du Rail
Rue de la Gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Bonne nouvelle ! Les vendredis du rail reviennent cet été à la gare de Médréac.
Les Vendredis du Rail version à l’américaine !
Venez écouter Les chanteurs des Menhirs chansons françaises pleines de vie et de joie (20h)
Venez écouter Flying Cheval du jazz new-orleans (21h)
Hâte de vous retrouver ! .
Rue de la Gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 61 80
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English :
L’événement Les Vendredis du Rail Médréac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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