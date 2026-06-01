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Les Vendredis du Rail Rue de la Gare Médréac

Les Vendredis du Rail Rue de la Gare Médréac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Gare

Adresse : Gare vélo-rail de Médréac

Ville : 35360 Médréac

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif :

Médréac

Les Vendredis du Rail

Rue de la Gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Bonne nouvelle ! Les vendredis du rail reviennent cet été à la gare de Médréac.

Les Vendredis du Rail version à l’américaine !

Venez écouter Les chanteurs des Menhirs chansons françaises pleines de vie et de joie (20h)

Venez écouter Flying Cheval du jazz new-orleans (21h)

Hâte de vous retrouver !   .

Rue de la Gare Gare vélo-rail de Médréac Médréac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 49 61 80 

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English :

L’événement Les Vendredis du Rail Médréac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

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