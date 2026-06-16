Les vendredis du stade nautique en juillet Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement
Les vendredis du stade nautique en juillet Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement vendredi 10 juillet 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Les vendredis du stade nautique en juillet
Du 10/07 au 31/07/2026 le vendredi de 17h à 21h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les vendredis soir, le stade nautique Florence Arthaud devient votre spot idéal !
Activités nautiques, ateliers sportifs, animations musicales et food-trucks au bord de mer.
L’emblématique stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes tous les vendredis de 17 h à 21 h pour des moments festifs à l’occasion de l’Été Marseillais.
Que vous ayez l’âme chill ou envie de bouger, il y en aura pour tous les goûts !
Au programme
► Vendredi 10 juillet
17h- 19h -Yoga acrobatique
Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-10-juillet
17h 18h30 Foot free style trick me
2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis
19h 21h -Coco Swing
Démonstration et bal swing
► Vendredi 17 juillet
17h -19h Yoga acrobatique
Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-17-juillet
17h -18h30 Foot free style trick me
2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis
19h 21h Sunset Blues
Concert, démonstrations de danse et bal
► Vendredi 24 juillet
17h -19h Yoga acrobatique
Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-24-juillet
17h -18h30 Foot free style trick me
2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis
18h30-20h Boum Boom
Un concert dansant participatif pour les enfants
► Vendredi 31 juillet
17h -19h Yoga acrobatique
Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-31-juillet
17h -18h30 Foot free style trick me
2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis
19h-21h Char Solaire Savon Noire
Le Chari’eau Char sonore solaire avec spectacle de danse .
Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
On Friday nights, the Florence Arthaud Water Sports Center is the perfect spot for you!
L’événement Les vendredis du stade nautique en juillet Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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