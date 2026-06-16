Les vendredis du stade nautique en juillet Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Les vendredis du stade nautique en juillet

Du 10/07 au 31/07/2026 le vendredi de 17h à 21h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les vendredis soir, le stade nautique Florence Arthaud devient votre spot idéal !

Activités nautiques, ateliers sportifs, animations musicales et food-trucks au bord de mer.



L’emblématique stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes tous les vendredis de 17 h à 21 h pour des moments festifs à l’occasion de l’Été Marseillais.



Que vous ayez l’âme chill ou envie de bouger, il y en aura pour tous les goûts !



Au programme



► Vendredi 10 juillet



17h- 19h -Yoga acrobatique

Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-10-juillet



17h 18h30 Foot free style trick me

2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis



19h 21h -Coco Swing

Démonstration et bal swing



► Vendredi 17 juillet



17h -19h Yoga acrobatique

Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-17-juillet



17h -18h30 Foot free style trick me

2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis



19h 21h Sunset Blues

Concert, démonstrations de danse et bal



► Vendredi 24 juillet



17h -19h Yoga acrobatique

Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-24-juillet



17h -18h30 Foot free style trick me

2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis



18h30-20h Boum Boom

Un concert dansant participatif pour les enfants



► Vendredi 31 juillet



17h -19h Yoga acrobatique

Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-31-juillet



17h -18h30 Foot free style trick me

2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis



19h-21h Char Solaire Savon Noire

Le Chari’eau Char sonore solaire avec spectacle de danse .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday nights, the Florence Arthaud Water Sports Center is the perfect spot for you!

L’événement Les vendredis du stade nautique en juillet Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille