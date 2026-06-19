Découverte et initiation au paddle Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Découverte et initiation au paddle

Du 06/07 au 28/08/2026.

Voir jours et horaires détaillés dans le calendrier de réservation. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Venez découvrir le paddle au stade nautique Florence Arthaud.

Accessible à tous, cette activité conviviale permet de profiter du plan d’eau en douceur, que vous soyez débutant ou sportif confirmé.



Encadrés par une équipe passionnée, vous apprendrez à trouver votre équilibre, glisser sur l’eau au coeur d’un cadre d’exception.



Une expérience ludique, rafraîchissante, et idéale pour partager un moment en famille ou entre amis.



Tout public à partir de 6 ans.

Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.





INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous

Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Inscriptions

Les inscriptions pour chaque créneau s’ouvrent à J-7, soit une semaine avant. Les inscriptions et réservations se font directement sur le site de l’Été Marseillais dans le module »Activités avec réservation ».



Une même personne s’engage à ne pas participer à plus de 5 activités nautiques gratuites entre le 6 juillet et le 28 aout 2026 au stade nautique.



Nous vous remercions de nous informer de tout désistement ou difficulté à honorer votre réservation au 07 64 88 72 69. En cas d’absence 15 minutes avant le début de la séance et sans nouvelles de votre part, nous nous réservons le droit de remettre à disposition vos places pour des personnes présentes en liste d’attente.



► Heure de rendez-vous

Nous vous donnons rendez-vous minimum 20 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du stade nautique afin de valider les formalités administratives et enregistrer votre présence.



► Aisance aquatique

Pour pratiquer une activité nautique, pour les mineurs comme pour les majeurs, une attestation confirmant l’aisance aquatique et/ou la capacité de l’enfant/l’adulte à savoir nager sera à remplir en amont ou le jour de la séance. Attention, pour un mineur, seul le tuteur légal peut remplir le formulaire. Pour demander le formulaire et le préparer en avance, contactez-nous.



► Tenue

Pour profiter pleinement de votre séance, pensez à venir avec une tenue confortable, adaptée aux conditions météos de la journée soleil, vent, pluie… Le port d’un t-shirt, anti-UV ou classique, est obligatoire pendant l’activité hygiène des gilets, protection solaire, protection contre les abrasions…



► Chaussures

Pour des raisons de sécurité et confort, les activités nautiques se pratiquent obligatoirement avec des chaussures fermées ou permettant une bonne tenue sur les pieds, de type chaussons de voile, sandales d’eau, méduses/squelettes, baskets pouvant aller dans l’eau (prévoir une seconde paire si nécessaire pour après). Il n’est pas autorisé de pratiquer en tong, claquettes ou pieds nus.



► Protection contre le soleil et la chaleur

Une casquette et un t-shirt anti-UV et/ou de la crème solaire respectueuse de la mer sont indispensables pour vous protéger du soleil. N’oubliez pas votre gourde afin de rester bien hydraté tout au long de l’activité (eau potable disponible sur place Merci d’éviter les bouteilles en plastique à usage unique). .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 cmv@marseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come try stand-up paddleboarding at the Florence Arthaud Water Sports Center.

L’événement Découverte et initiation au paddle Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille