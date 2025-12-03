Demi-finales du Top 14 Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Demi-finales du Top 14

Du vendredi 19 au samedi 20 juin 2026 à partir de 21h05. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 66 – 66 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:05:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

En juin prochain, les tant attendues demi-finales du Top 14 feront vibrer l’Orange Vélodrome le temps d’un weekend.

Comme chaque saison, les 4 meilleures équipes du Top 14 se disputeront deux billets pour la finale du championnat! Deux matchs qui, comme chaque année, seront très disputés sur le terrain et en tribunes. .

English :

Next June, the long-awaited Top 14 semi-finals will bring the Orange Vélodrome to its feet for a weekend.

