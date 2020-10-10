Fucking future Marco de Silva Ferreira Théâtre des Calanques Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Fucking future Marco de Silva Ferreira

Du mardi 23 au mercredi 24 juin 2026 de 20h30 à 21h30. Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-24 21:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Dans chacune de ses créations, Marco da Silva Ferreira chorégraphe autodidacte, ancien nageur devenu danseur multi-style s’interroge sur la place de la danse dans la société comme véritable mouvement social.

Le chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira célèbre la liberté du corps avec une énergie décuplée et entraîne ses huit interprètes de haut vol vers une explosion de joie partagée. D’abord sous la forme d’un défilé quasi martial, puis dans un déploiement de figures hip-hop, techno, clubbing, transformant l’arène en un véritable dancefloor.

Dans son iconoclaste F*cking Future aux accents pop et rock, il met en parallèle le corps militaire et le corps militant pour offrir un récit d’émancipation Les corps peuvent-ils échapper à l’emprise martiale au sein d’une société en cours de militarisation ? Un·e par un·e, les protagonistes entrent en scène auréolé·es de lumières bleutées pour patiner en chaussettes mauves sur le sol glissant comme un miroir. Beat métronomique, stroboscopes… c’est le début d’un voyage vécu collectivement par une famille d’interprètes à la mixité revendiquée, connecté·es les un·es aux autres et ouvert·es sur le monde. Un escadron en uniformes improbables (dos nus en cotte de mailles et pantalons en vinyle bleu pour des silhouettes androgynes) qui se déhanche à l’unisson, entre combats au corps et scènes de clubbing, caresses et mouvements de self-défense. Avant qu’une chanson douce ne les entraîne dans un lent vertige. .

Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In each of his creations, Marco da Silva Ferreira a self-taught choreographer and former swimmer turned multi-style dancer questions the place of dance in society as a genuine social movement.

L’événement Fucking future Marco de Silva Ferreira Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille