Calanques Classique Marseille 8e Arrondissement

Calanques Classique

En rade sud de Marseille, du Vieux Port à Cassis Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous enchanteur de début de saison pour les équipages des bateaux de tradition, elle a l’originalité de proposer à sa flotte une épreuve itinérante à destination d’un port situé à l’est de Marseille.

Cette course donne lieu à une navigation toujours spectaculaire à raser le parc des Calanques au coeur du printemps.



L’événement est notamment l’occasion de voir naviguer en course des pépites parfois centenaires du pôle tradition de la Société Nautique de Marseille, comme des clubs avoisinants. .

An enchanting early-season rendezvous for crews of traditional boats, it has the original feature of offering its fleet a touring event to a port to the east of Marseille.

