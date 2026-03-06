Les vendredis musicaux de l’été Orgue et bombarde Place des Carmes Pont-l’Abbé
Les vendredis musicaux de l’été Orgue et bombarde Place des Carmes Pont-l’Abbé vendredi 14 août 2026.
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
2026-08-14
Concert Orgue et et bombarde Claude NADEAU, Rémy KERGOZIEN
Libre participation
Organisé par les Amis de l’orgue .
Place des Carmes Eglise ND des Carmes Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 50 47 11 59
