Les Vide Greniers en Provence Parking du Stax Club Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

Les Vide Greniers en Provence

Du 03/10/2026 au 31/12/2027 les week-ends. Parking du Stax Club 2438 Chemin du Grand Quartier Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2027-12-31

Date(s) :

2026-10-03

Les Vide Greniers en Provence toute l’année.

Vous aimez chiner, dénicher de bonnes affaires ou tout simplement faire du tri chez vous ?



Provence Greniers est une jeune structure provençale qui organise des vide-greniers et vide-greniers à thèmes. Leur objectif simplifier la réservation pour les exposants et donner aux visiteurs une information fiable, accessible depuis leur téléphone.



Tous les événements se déroulent au même endroit le Parking du Stax Club à Châteaurenard, en partenariat avec Philippe, gérant du Stax Club. Un lieu unique, facile à retenir, pour les exposants comme pour les visiteurs.



Venez chiner, trouver, partager dans une ambiance conviviale ! .

Parking du Stax Club 2438 Chemin du Grand Quartier Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur provencegreniers@gmail.com

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English :

Garage Sales in Provence: All Year Round.

L’événement Les Vide Greniers en Provence Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence