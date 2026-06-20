Les Vide Greniers en Provence Parking du Stax Club Châteaurenard
samedi 3 octobre 2026 · Parking du Stax Club · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Les Vide Greniers en Provence
Du 03/10/2026 au 31/12/2027 les week-ends. Parking du Stax Club 2438 Chemin du Grand Quartier Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2027-12-31
Date(s) :
2026-10-03
Les Vide Greniers en Provence toute l’année.
Vous aimez chiner, dénicher de bonnes affaires ou tout simplement faire du tri chez vous ?
Provence Greniers est une jeune structure provençale qui organise des vide-greniers et vide-greniers à thèmes. Leur objectif simplifier la réservation pour les exposants et donner aux visiteurs une information fiable, accessible depuis leur téléphone.
Tous les événements se déroulent au même endroit le Parking du Stax Club à Châteaurenard, en partenariat avec Philippe, gérant du Stax Club. Un lieu unique, facile à retenir, pour les exposants comme pour les visiteurs.
Venez chiner, trouver, partager dans une ambiance conviviale ! .
Parking du Stax Club 2438 Chemin du Grand Quartier Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur provencegreniers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage Sales in Provence: All Year Round.
L’événement Les Vide Greniers en Provence Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône)
- Conférence Photographies Espace Isidore Rollande Châteaurenard 11 septembre 2026
- 61ème Trophée des Maraîchers Châteaurenard 12 septembre 2026
- Balade à vélo de Septembre Mas du Vélo Châteaurenard 13 septembre 2026
- 61ème finale du Trophée des Maraîchers Avenue Denis Pauleau Châteaurenard 13 septembre 2026
- À vos classiques ! Musique française Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard 13 septembre 2026