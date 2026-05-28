Les vignobles du rire Domaine des diables Puyloubier

Puyloubier

Les vignobles du rire

Samedi 6 juin 2026 jusqu’à 23h. Domaine des diables 1243 chemin de la colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin, le Domaine des Diables accueille “Les Vignobles du Rire”, un comedy club itinérant en plein air proposant une expérience immersive au cœur de domaines viticoles d’exception.

Pensé comme un véritable comedy club à ciel ouvert, le concept mêle humour, art de vivre et patrimoine viticole dans une ambiance élégante, festive et estivale, loin des formats classiques.



Au programme



Live musique piano-voix avec Pierre Guiberteau

Artiste mêlant piano, voix de crooner et élégance à la française, il revisite les plus grands classiques français et internationaux dans une ambiance chic et intimiste.



Plateau stand-up exceptionnel avec



Anthony Joubert

Révélé dans La France a un incroyable talent et On n’demande qu’à en rire, Anthony Joubert séduit avec un humour populaire, sincère et profondément humain.



Sabrine Zayani

Gagnante de Faites-nous rire ! sur Comédie+, elle transforme ses galères et contradictions en un stand-up explosif et sans filtre.



Florian Lebel

Ambulancier le jour, humoriste la nuit, Florian transforme son quotidien en anecdotes aussi improbables qu’hilarantes.



Laurent Garbarino

Actuellement au casting de Mariés au premier regard saison 10, Laurent débarque sur scène avec un stand-up drôle, sincère et sans filtre sur le célibat et les coulisses de l’émission.



Sandra Miso

Figure montante de l’humour marseillais, Sandra séduit avec son énergie solaire, son franc-parler et son humour décomplexé.



Repas typiquement marseillais après le spectacle

Panisse & soupe au pistou



Une soirée exceptionnelle au pied de la mythique Sainte-Victoire, entre éclats de rire, bons vins et ambiance provençale.



Ouverture des portes 18h30

Début du stand-up 19h30

Repas 21h00



Tarifs

Stand-up seul 20€

Stand-up + repas 45€



Événement uniquement sur réservation places limitées. .

Domaine des diables 1243 chemin de la colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 65 33 22 guillaume@mip-provence.com

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English :

On Saturday June 6, Domaine des Diables welcomes Les Vignobles du Rire, a traveling open-air comedy club offering an immersive experience at the heart of exceptional winegrowing estates.

L’événement Les vignobles du rire Puyloubier a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme