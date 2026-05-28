Les vignobles du rire Domaine des diables Puyloubier
Les vignobles du rire Domaine des diables Puyloubier samedi 6 juin 2026.
Puyloubier
Les vignobles du rire
Samedi 6 juin 2026 jusqu’à 23h. Domaine des diables 1243 chemin de la colle Puyloubier Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin, le Domaine des Diables accueille “Les Vignobles du Rire”, un comedy club itinérant en plein air proposant une expérience immersive au cœur de domaines viticoles d’exception.
Pensé comme un véritable comedy club à ciel ouvert, le concept mêle humour, art de vivre et patrimoine viticole dans une ambiance élégante, festive et estivale, loin des formats classiques.
Au programme
Live musique piano-voix avec Pierre Guiberteau
Artiste mêlant piano, voix de crooner et élégance à la française, il revisite les plus grands classiques français et internationaux dans une ambiance chic et intimiste.
Plateau stand-up exceptionnel avec
Anthony Joubert
Révélé dans La France a un incroyable talent et On n’demande qu’à en rire, Anthony Joubert séduit avec un humour populaire, sincère et profondément humain.
Sabrine Zayani
Gagnante de Faites-nous rire ! sur Comédie+, elle transforme ses galères et contradictions en un stand-up explosif et sans filtre.
Florian Lebel
Ambulancier le jour, humoriste la nuit, Florian transforme son quotidien en anecdotes aussi improbables qu’hilarantes.
Laurent Garbarino
Actuellement au casting de Mariés au premier regard saison 10, Laurent débarque sur scène avec un stand-up drôle, sincère et sans filtre sur le célibat et les coulisses de l’émission.
Sandra Miso
Figure montante de l’humour marseillais, Sandra séduit avec son énergie solaire, son franc-parler et son humour décomplexé.
Repas typiquement marseillais après le spectacle
Panisse & soupe au pistou
Une soirée exceptionnelle au pied de la mythique Sainte-Victoire, entre éclats de rire, bons vins et ambiance provençale.
Ouverture des portes 18h30
Début du stand-up 19h30
Repas 21h00
Tarifs
Stand-up seul 20€
Stand-up + repas 45€
Événement uniquement sur réservation places limitées. .
Domaine des diables 1243 chemin de la colle Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 65 33 22 guillaume@mip-provence.com
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English :
On Saturday June 6, Domaine des Diables welcomes Les Vignobles du Rire, a traveling open-air comedy club offering an immersive experience at the heart of exceptional winegrowing estates.
L’événement Les vignobles du rire Puyloubier a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme
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