LES VILAINES Béziers
jeudi 3 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES VILAINES
9 rue Victor Hugo Béziers Hérault
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Les Vilaines débarquent ! Chansons, confessions et chorégraphies au programme d’un show glamour, culotté et joyeusement impertinent.
Plumes, paillettes… et sacrée répartie Les Vilaines débarquent ! Des coulisses à la scène, elles dévoilent leurs fragilités, leurs élans et leurs contradictions. Trois tempéraments explosifs la diva qui n’a peur de rien, la romantique qui y croit encore (un peu), et la rebelle qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas.
Entre chansons originales pleines d’esprit, confessions croustillantes et chorégraphies affûtées, elles chantent, dansent et piquent là où ça fait rire. Glamour, culotté et joyeusement impertinent un show qui ne demande qu’à vous séduire.
A partir de 10 ans. .
9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : LES VILAINES
Three strong-willed women who’ll have you laughing all night long!
L’événement LES VILAINES Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34
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