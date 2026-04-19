Castries

LES VIN’ESTIVALES DE L’ARBOUSIER

Castries Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Les concerts ça commence en juin !

Venez profiter de nos soirées Vin’estivales à partir du 26 juin et tous les vendredis de l’été jusqu’au 28 août, au programme food trucks, concerts et ambiance familiale.

Les concerts ça commence en juin !

Venez profiter de nos soirées Vin’estivales à partir du 26 juin et tous les vendredis de l’été jusqu’au 28 août, au programme food trucks, concerts et ambiance familiale.

Pour cette 11ème édition, le Domaine organise 10 soirées concerts en live acoustique sur des notes de POP, Funk et Rock !

20 groupes de musique et plus de 80 artistes, ont été sélectionnés pour vous faire vivre des moments inoubliables !

Cet été, au milieu des arbres, vous pourrez retrouver un village de 12 à 14 Food Trucks pour ravir vos papilles !

L’occasion de découvrir des spécialités concoctées à base de produits locaux, mais également des influences culinaires venues d’ailleurs (Malgache, Polynésienne, Italienne, Africaine, Grecque).

Pour profiter d’une ambiance guinguette et d’un cadre authentique, des palettes, des barriques et des manges debouts seront installés pour atteindre les 1800 places assises !

Au programme

Le 26 juin concert du groupe Replay et en 1ère partie Mellow

Comrades Irish Band ven. 03 juil. 2026 de 18h30 à 23h00

Les Barbiches Tourneurs ven. 10 juil. 2026 de 18h30 à 23h00

The World of Gypsies ven. 17 juil. 2026 de 18h30 à 23h00

Wepa Wepa ven. 24 juil. 2026 de 18h30 à 23h00

The Littles ven. 31 juil. 2026 de 18h30 à 23h00

Backup ven. 07 août 2026 de 18h30 à 23h00

Barbiches Tourneurs ven. 14 août 2026 de 18h30 à 23h00

Tribute Goldman ven. 21 août 2026 de 18h30 à 23h00

Comrades Irish Band ven. 28 août 2026 de 18h30 à 23h00

Sur réservation

1 verre sérigraphié + 1 verre de vin = 7€ (en ligne et sur place

Gratuit 18 ans .

Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr

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English :

Concerts start in June!

Come and enjoy our Vin’estivales evenings from June 26 and every Friday until August 28, with food trucks, concerts and a family atmosphere.

L’événement LES VIN’ESTIVALES DE L’ARBOUSIER Castries a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT MONTPELLIER