Les Virtuoses de Cologne Place du Parvis Saint-Pol-de-Léon
lundi 3 août 2026 · Place du Parvis · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Les Virtuoses de Cologne
Place du Parvis Cathédrale Pol Aurélien Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Concert de l’ensemble instrumental de renommée internationale qui propose un programme alliant musique sacrée et œuvres pour orchestre de chambre, interprété par de jeunes solistes virtuoses.
L’occasion découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de Vivaldi, Bach, Verdi et d’autres grands compositeurs, dans des arrangements inédits.
Prévente dans les Offices de tourisme de Saint-Pol-de-Léon et de Roscoff. .
Place du Parvis Cathédrale Pol Aurélien Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 05 69
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English :
L’événement Les Virtuoses de Cologne Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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