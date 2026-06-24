Sortie Dessin Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Sortie Dessin

Promenade de Penarth Plage Sainte Anne Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Temps de dessin en groupe. Ouvert à tous, même aux débutants. Prévoir votre matériel de dessin et un siège pliable pour votre confort. Organisé par Urban Sketchers Morlaix. .

Promenade de Penarth Plage Sainte Anne Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie Dessin Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX