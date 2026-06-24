Sortie Dessin Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon
Sortie Dessin Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon samedi 1 août 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Sortie Dessin
Promenade de Penarth Plage Sainte Anne Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Temps de dessin en groupe. Ouvert à tous, même aux débutants. Prévoir votre matériel de dessin et un siège pliable pour votre confort. Organisé par Urban Sketchers Morlaix. .
Promenade de Penarth Plage Sainte Anne Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 64 33 46 50
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English :
L’événement Sortie Dessin Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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