Les visites d’Anthony les extérieurs du château de Coussay Château de Coussay Coussay

Informations pratiques

Coussay

Les visites d’Anthony les extérieurs du château de Coussay

Château de Coussay Allée du Cardinal Coussay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Découvrez les extérieurs du château de Coussay, témoin de plus de 500 ans d’histoire ! Flânez autour de cette demeure du XVIe siècle, admirez son architecture Renaissance et laissez Anthony Bernard, notre guide bénévole, vous conter les moments clés de son histoire.

Découvrez les extérieurs du château de Coussay, témoin de plus de 500 ans d’histoire ! Flânez autour de cette demeure du XVIe siècle, admirez son architecture Renaissance et laissez Anthony Bernard, notre guide bénévole, vous conter les moments clés de son histoire. Une promenade enrichissante pour les passionnés d’histoire et d’architecture. .

Château de Coussay Allée du Cardinal Coussay 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Les visites d’Anthony les extérieurs du château de Coussay

Explore the grounds of Coussay Castle, a testament to more than 500 years of history! Stroll around this 16th-century residence, admire its Renaissance architecture, and let Anthony Bernard, our volunteer guide, recount the key moments in its history.

L’événement Les visites d’Anthony les extérieurs du château de Coussay Coussay a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou