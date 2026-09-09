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AGENDA · Seignosse

Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse

mercredi 9 septembre 2026 · Office de Tourisme · Seignosse

Les visites de Julia Office de Tourisme Seignosse

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
1 avenue des Lacs
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Seignosse

Les visites de Julia

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:30:00
fin : 2026-09-09 10:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Accompagnés par Julia, guide locale passionnée, partez à la découverte de Seignosse à travers une balade du quartier du Penon jusqu’à l’océan.
Venez découvrir Seignosse avec Julia, guide locale et passionnée, pour une visite entre passé et présent. Au départ de l’Office de tourisme, vous déambulerez à travers le quartier du Penon, pour comprendre sa création et enfin terminer face à l’océan. Vous pourrez appréhender l’évolution de la ville au fil du temps. De ses origines rurales à sa transformation côté océan en station balnéaire familiale et réputée, notamment pour le surf. Une occasion unique de plonger dans l’histoire locale, de comprendre le territoire et de profiter d’un cadre naturel exceptionnel.

De 9h30 à 10h30.
A partir de 7 ans.
Au départ de l’Office de Tourisme.

Tarifs
– Adulte 7€
– Enfant (7 à 12 ans) 4€.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.   .

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les visites de Julia

Accompanied by Julia, a passionate local guide, discover Seignosse on a stroll from the Penon district to the ocean.

L’événement Les visites de Julia Seignosse a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Seignosse

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