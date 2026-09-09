Les visites de l’Inventaire du Patrimoine : autour de l’église Saint-Jean, Église Saint-Jean-Baptiste de Libourne, Libourne

Informations pratiques

Les visites de l’Inventaire du Patrimoine : autour de l’église Saint-Jean 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste de Libourne Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’église Saint-Jean-Baptiste et de l’histoire de son quartier, au cœur de la bastide de Libourne.

Édifiée au XIVe siècle, l’église a été profondément reconstruite entre 1835 et 1855 dans un style néogothique qui lui confère aujourd’hui sa silhouette monumentale. Cette visite reviendra sur les grandes étapes de l’aménagement de la place Saint-Jean et sur les transformations successives de l’édifice, du Moyen Âge aux récents travaux de restauration.

Point culminant de la visite : l’ascension exceptionnelle du clocher. Haute de 72,5 mètres, la flèche de Saint-Jean a récemment fait l’objet d’un important chantier de restauration, après la découverte de fragilités structurelles menaçant sa stabilité. Son remontage, soutenu par l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation du patrimoine et l’association des Amis de Saint-Jean-Baptiste, constitue l’un des grands chantiers patrimoniaux récents de Libourne.

Une occasion rare de découvrir ce monument emblématique jusqu’à son sommet.

Église Saint-Jean-Baptiste de Libourne Place Saint-Jean, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://amis-de-saint-jean.com/ https://www.facebook.com/amisdesaintjeanlibourne/;https://www.instagram.com/amisdestjeanlibourne/ [{« type »: « email », « value »: « ateliersdupatrimoine@libourne.fr »}] L’église de Libourne est un monument d’une grande richesse architecturale et culturelle, qui a pourtant subi les outrages du temps. De grands projets de restauration extérieur et intérieur sont en cours et à venir. Cependant, cela ne peut se faire qu’avec la participation de tous ceux qui aiment la culture et la sauvegarde du patrimoine. L’association des Amis de Saint-Jean Baptiste de Libourne y participe depuis plus de 20 ans. En centre ville de Libourne

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de l’église Saint-Jean-Baptiste et de l’histoire de son quartier, au cœur de la bastide de Libourne.

©Aurélien Marquot