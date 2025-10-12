Les visites de Michel Les secrets de la rue d’Alençon La Ferté Macé
Les visites de Michel Les secrets de la rue d’Alençon La Ferté Macé samedi 25 avril 2026.
Les visites de Michel Les secrets de la rue d’Alençon
centre-ville La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Visite guidée par Michel Louvel, historien local
sur les secrets de la rue d’Alençon
départ de l’office de tourisme
sur réservation .
centre-ville La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Les visites de Michel Les secrets de la rue d’Alençon
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les visites de Michel Les secrets de la rue d’Alençon La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-10-13 par Flers agglo