Les visites de Michel Sur les traces des ateliers fertois de confection La Ferté Macé

Les visites de Michel Sur les traces des ateliers fertois de confection

centre-ville La Ferté Macé Orne

Début : 2026-06-06 14:00:00
2026-06-06

Visite guidée par Michel Louvel, historien local
Sur les traces des ateliers fertois de confection
départ de l’office de tourisme

sur réservation   .

centre-ville La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97 

