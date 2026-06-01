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Les visites du gardien au Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus

Les visites du gardien au Fort Louvois Port du Chapus Bourcefranc-le-Chapus mardi 23 juin 2026.

Lieu : Port du Chapus

Adresse : Fort Louvois

Ville : 17560 Bourcefranc-le-Chapus

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 14 14 14

Bourcefranc-le-Chapus

Les visites du gardien au Fort Louvois

Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 09:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Et si la visite du Fort Louvois commençait avant l’ouverture, clés en main, aux côtés de son gardien? Un moment unique, réservé à quelques visiteurs curieux de vivre le patrimoine autrement.
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Port du Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 23 22  fortlouvois@gmail.com

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English : The guard’s visits to Fort Louvois

What if your visit to Fort Louvois began before the opening, with a turnkey tour of the site, alongside its janitor? A unique moment, reserved for a few visitors curious to experience heritage in a different way.

L’événement Les visites du gardien au Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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