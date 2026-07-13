Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Ferme de Grémi Saint-Ovin

Informations pratiques

Saint-Ovin

Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi

Ferme de Grémi 2 impasse la Transportière Saint-Ovin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Au fil de la balade découverte et approche des animaux, de la ferme, de la nature, de nos races…

Viens y poser toutes tes questions. .

Ferme de Grémi 2 impasse la Transportière Saint-Ovin 50300 Manche Normandie

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English : Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi

L’événement Les Visites du Jeudi > Ferme de Grémi Saint-Ovin a été mis à jour le 2026-07-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts