Gien

Les visites d’usine

78 place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-28

Visite exceptionnelle de l’usine de la Faïencerie de Gien

Découvrez la richesse d’un patrimoine vivant à travers ses ateliers.

La visite retrace le processus de fabrication pour mettre en lumière le savoir-faire de la Faïencerie.

Venez vivre une expérience authentique au sein du site de production, pensée pour initier toute la famille à un artisanat d’exception.

Réservation obligatoire .

78 place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com

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English :

Exceptional visit to the Faïencerie de Gien factory

L’événement Les visites d’usine Gien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN