Les visites d’usine Gien
Les visites d’usine Gien mardi 21 avril 2026.
Gien
Les visites d’usine
78 place de la Victoire Gien Loiret
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 09:30:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21 2026-04-28
Visite exceptionnelle de l’usine de la Faïencerie de Gien
Découvrez la richesse d’un patrimoine vivant à travers ses ateliers.
La visite retrace le processus de fabrication pour mettre en lumière le savoir-faire de la Faïencerie.
Venez vivre une expérience authentique au sein du site de production, pensée pour initier toute la famille à un artisanat d’exception.
Réservation obligatoire .
78 place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com
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English :
Exceptional visit to the Faïencerie de Gien factory
L’événement Les visites d’usine Gien a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GIEN
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