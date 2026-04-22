Les Voix Dansées Grez-Neuville
Les Voix Dansées Grez-Neuville samedi 9 mai 2026.
Grez-Neuville
Les Voix Dansées
1 Rue du Port Grez-Neuville Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Spectacle musical proposé au théâtre de Verdure le samedi 09 mai à Grez-Neuville.
Les Voix Dansées vous donnent rendez-vous pour un spectacle musical haut en couleurs !
Chant et danse seront au rendez-vous pour vous faire vibrer.
Et ce n’est pas fini… La soirée continue avec une grande soirée dansante ouverte à tous .
1 Rue du Port Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 02 68 66 lesvoixdansees49@gmail.com
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English :
Musical show at the Théâtre de Verdure on Saturday May 09 in Grez-Neuville.
L’événement Les Voix Dansées Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou bleu
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