Grez-Neuville

Les Voix Dansées

1 Rue du Port Grez-Neuville Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Spectacle musical proposé au théâtre de Verdure le samedi 09 mai à Grez-Neuville.

Les Voix Dansées vous donnent rendez-vous pour un spectacle musical haut en couleurs !

Chant et danse seront au rendez-vous pour vous faire vibrer.

Et ce n’est pas fini… La soirée continue avec une grande soirée dansante ouverte à tous .

1 Rue du Port Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 02 68 66 lesvoixdansees49@gmail.com

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English :

Musical show at the Théâtre de Verdure on Saturday May 09 in Grez-Neuville.

L’événement Les Voix Dansées Grez-Neuville a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou bleu