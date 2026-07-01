Les voix de la nuit : rencontre avec les chauves-souris, Donadery, Castelnaudary
dimanche 23 août 2026 · Donadery · Castelnaudary
Informations pratiques
Les voix de la nuit : rencontre avec les chauves-souris Dimanche 23 août, 21h00 Donadery Aude
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T21:00:00+02:00 – 2026-08-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00 – 2026-08-23T22:30:00+02:00
Plongez dans l’univers de ces fascinants mammifères volants lors d’une balade nocturne équipée de détecteurs d’ultrasons. Localisez et écoutez ces cris habituellement imperceptibles. Une expérience unique mêlant science, nature et émerveillement, à partager en famille ou entre amis.
Billetterie ouverte 1 mois avant la date de l’évènement.
Donadery 981 Rte de Pexiora, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nature-en-occitanie.assoconnect.com/collect/description/675746-e-23-08-les-voix-de-la-nuit-rencontre-avec-les-chauves-souris »}]
Balade nocturne à la découverte des chauves-souris, équipés de détecteurs d’ultrasons pour localiser et entendre leurs cris invisibles. Une expérience scientifique et magique à partager.
G.Grezes
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