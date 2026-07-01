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Les voix de la nuit : rencontre avec les chauves-souris, Donadery, Castelnaudary

dimanche 23 août 2026 · Donadery · Castelnaudary

Les voix de la nuit : rencontre avec les chauves-souris, Donadery, Castelnaudary

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Donadery
Adresse
981 Rte de Pexiora, 11400 Castelnaudary
Ville
11400 Castelnaudary
Département
Aude
Tarif
Gratuit, sur inscription

Les voix de la nuit : rencontre avec les chauves-souris Dimanche 23 août, 21h00 Donadery Aude

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T21:00:00+02:00 – 2026-08-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00 – 2026-08-23T22:30:00+02:00

Plongez dans l’univers de ces fascinants mammifères volants lors d’une balade nocturne équipée de détecteurs d’ultrasons. Localisez et écoutez ces cris habituellement imperceptibles. Une expérience unique mêlant science, nature et émerveillement, à partager en famille ou entre amis.
Billetterie ouverte 1 mois avant la date de l’évènement.

Donadery 981 Rte de Pexiora, 11400 Castelnaudary Castelnaudary 11400 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nature-en-occitanie.assoconnect.com/collect/description/675746-e-23-08-les-voix-de-la-nuit-rencontre-avec-les-chauves-souris »}]
Balade nocturne à la découverte des chauves-souris, équipés de détecteurs d’ultrasons pour localiser et entendre leurs cris invisibles. Une expérience scientifique et magique à partager.

G.Grezes

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