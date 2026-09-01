LES VOIX LOUPS Gambsheim
samedi 26 septembre 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
LES VOIX LOUPS
8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
La troupe vocale Les Voix Loups vont vous présenter leur comédie musicale.
Si vous avez envie de vous évader de votre quotidien, de rire et chanter.
Soutenir la troupe vocale, autres n’hésitez pas à venir nous voir.
Un spectacle haut en couleurs, original vous sera raconté en chansons choisies dans le répertoire principalement français ( de 70 à aujourd’hui).
Elles toutes harmonisées et chorégraphiées entre coupées par des scénettes humoristiques.
12 choristes amateurs, tous passionnés par la musique ont hâtes de vous retrouver le 26/09/2026 à 20h30 à l’EcRhin/Gambsheim.
Bar et petite restauration sur place. .
8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LES VOIX LOUPS Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
À voir aussi à Gambsheim (Bas-Rhin)
- Churchman Ouverture de saison Gambsheim 17 septembre 2026
- Messti et braderie Gambsheim 19 septembre 2026
- Les Voix Loups Mon Eldorado Gambsheim 26 septembre 2026
- DINER DANSANT Gambsheim 3 octobre 2026
- Oktoberfest saison 2 Gambsheim 17 octobre 2026