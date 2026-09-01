Informations pratiques

Gambsheim

LES VOIX LOUPS

8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

La troupe vocale Les Voix Loups vont vous présenter leur comédie musicale.

Si vous avez envie de vous évader de votre quotidien, de rire et chanter.

Soutenir la troupe vocale, autres n’hésitez pas à venir nous voir.

Un spectacle haut en couleurs, original vous sera raconté en chansons choisies dans le répertoire principalement français ( de 70 à aujourd’hui).

Elles toutes harmonisées et chorégraphiées entre coupées par des scénettes humoristiques.

12 choristes amateurs, tous passionnés par la musique ont hâtes de vous retrouver le 26/09/2026 à 20h30 à l’EcRhin/Gambsheim.

Bar et petite restauration sur place. .

8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59

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English :

L’événement LES VOIX LOUPS Gambsheim a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Pays Rhénan