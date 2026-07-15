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AGENDA · Colméry

Les Zaccros sur la route Le bourg Colméry

vendredi 11 septembre 2026 · Le bourg · Colméry

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Esplanade de l'église
Ville
58350 Colméry
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Colméry

Les Zaccros sur la route

Le bourg Esplanade de l’église Colméry Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Les Zaccros sur la route ce sont des spectacles d’art de la rue, portés par l’association Alarue en partenariat avec le Melting Pot de Pougny.
Au programme
La Politique Compagnie La Populaire. Tout public.
Sortie de résidence entre farce sociale, show burlesque et cri du coeur.
Rendez-vous à 18h30, sur l’esplanade de l’église (buvette et restauration sur place).   .

Le bourg Esplanade de l’église Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80 

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English : Les Zaccros sur la route

L’événement Les Zaccros sur la route Colméry a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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