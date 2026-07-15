Les Zaccros sur la route Le bourg Colméry
vendredi 11 septembre 2026 · Le bourg · Colméry
Informations pratiques
Colméry
Les Zaccros sur la route
Le bourg Esplanade de l’église Colméry Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 19:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Les Zaccros sur la route ce sont des spectacles d’art de la rue, portés par l’association Alarue en partenariat avec le Melting Pot de Pougny.
Au programme
La Politique Compagnie La Populaire. Tout public.
Sortie de résidence entre farce sociale, show burlesque et cri du coeur.
Rendez-vous à 18h30, sur l’esplanade de l’église (buvette et restauration sur place). .
Le bourg Esplanade de l’église Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80
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English : Les Zaccros sur la route
L’événement Les Zaccros sur la route Colméry a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire