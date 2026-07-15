Les Zaccros sur la route Le bourg Colméry

Informations pratiques

Colméry

Les Zaccros sur la route

Le bourg Esplanade de l’église Colméry Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 19:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Les Zaccros sur la route ce sont des spectacles d’art de la rue, portés par l’association Alarue en partenariat avec le Melting Pot de Pougny.

Au programme

La Politique Compagnie La Populaire. Tout public.

Sortie de résidence entre farce sociale, show burlesque et cri du coeur.

Rendez-vous à 18h30, sur l’esplanade de l’église (buvette et restauration sur place). .

Le bourg Esplanade de l’église Colméry 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80

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English : Les Zaccros sur la route

L’événement Les Zaccros sur la route Colméry a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire