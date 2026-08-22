Les Zaccros sur la route Au niveau de la maison médicale Pougny

samedi 5 septembre 2026 · Au niveau de la maison médicale · Pougny

Informations pratiques

Pougny

Les Zaccros sur la route

Au niveau de la maison médicale 14 Rue d’Alligny Pougny Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les Zaccros sur la route ce sont des spectacles d’art de la rue, portés par l’association Alarue en partenariat avec le Melting Pot de Pougny.

Au programme

– Les Zèles d’Obus Compagnie Benoit Charpe.

Cirque burlesque, cascades et poésie. Tout public.

Rendez-vous à 17h, près de la maison médicale. .

Au niveau de la maison médicale 14 Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80

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English : Les Zaccros sur la route

L’événement Les Zaccros sur la route Pougny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire