Les Zaccros sur la route Au niveau de la maison médicale Pougny
samedi 5 septembre 2026 · Au niveau de la maison médicale · Pougny
Informations pratiques
Pougny
Les Zaccros sur la route
Au niveau de la maison médicale 14 Rue d’Alligny Pougny Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Les Zaccros sur la route ce sont des spectacles d’art de la rue, portés par l’association Alarue en partenariat avec le Melting Pot de Pougny.
Au programme
– Les Zèles d’Obus Compagnie Benoit Charpe.
Cirque burlesque, cascades et poésie. Tout public.
Rendez-vous à 17h, près de la maison médicale. .
Au niveau de la maison médicale 14 Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80
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English : Les Zaccros sur la route
L’événement Les Zaccros sur la route Pougny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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