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AGENDA · Pougny

Les Zaccros sur la route Au niveau de la maison médicale Pougny

samedi 5 septembre 2026 · Au niveau de la maison médicale · Pougny

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Au niveau de la maison médicale
Adresse
14 Rue d'Alligny
Ville
58200 Pougny
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pougny

Les Zaccros sur la route

Au niveau de la maison médicale 14 Rue d’Alligny Pougny Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Les Zaccros sur la route ce sont des spectacles d’art de la rue, portés par l’association Alarue en partenariat avec le Melting Pot de Pougny.
Au programme
– Les Zèles d’Obus Compagnie Benoit Charpe.
Cirque burlesque, cascades et poésie. Tout public.
Rendez-vous à 17h, près de la maison médicale.   .

Au niveau de la maison médicale 14 Rue d’Alligny Pougny 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 61 17 80 

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English : Les Zaccros sur la route

L’événement Les Zaccros sur la route Pougny a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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