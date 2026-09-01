LES Z’ENFOLIE SE SOUVIENNENT Palavas-les-Flots
samedi 12 septembre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
LES Z’ENFOLIE SE SOUVIENNENT
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
17h
Spectacle musical et humoristique Les Z’enfolie se souviennent
Un spectacle tout en chansons, tout en humour toujours…
Vite, vite, les places sont comptées…
Alors, n’hésitez pas !!! Venez ! On vous attend !!!
Billetterie https://www.billetweb.fr/les-z-enfolie-se-souviennent ou vente sur place à partir de 16h15 sur réservation préalable à leszenfolie@gmail.com
Chapelle Notre-Dame-de-la-Route .
131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 lesenfolie@gmail.com
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English : LES Z’ENFOLIE SE SOUVIENNENT
5:00 p.m.
Musical comedy show %AB Les Z?enfolie Remember %BB
L’événement LES Z’ENFOLIE SE SOUVIENNENT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34
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