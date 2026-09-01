Informations pratiques

Palavas-les-Flots

LES Z’ENFOLIE SE SOUVIENNENT

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

17h

Spectacle musical et humoristique Les Z’enfolie se souviennent

Un spectacle tout en chansons, tout en humour toujours…

Vite, vite, les places sont comptées…

Alors, n’hésitez pas !!! Venez ! On vous attend !!!

Billetterie https://www.billetweb.fr/les-z-enfolie-se-souviennent ou vente sur place à partir de 16h15 sur réservation préalable à leszenfolie@gmail.com

Chapelle Notre-Dame-de-la-Route .

131 Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 lesenfolie@gmail.com

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English : LES Z’ENFOLIE SE SOUVIENNENT

5:00 p.m.

Musical comedy show %AB Les Z?enfolie Remember %BB

L’événement LES Z’ENFOLIE SE SOUVIENNENT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 ADT34