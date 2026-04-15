L’Escale des Pirates – Cabaret d’Improvisation – par les pirates du lac, Autre lieu, Genève
L’Escale des Pirates – Cabaret d’Improvisation – par les pirates du lac, Autre lieu, Genève jeudi 30 avril 2026.
L’Escale des Pirates – Cabaret d’Improvisation – par les pirates du lac Jeudi 30 avril, 19h00 Autre lieu
Entrée libre, chapeau à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00
Après une longue traversée, les Pirates du Lac jettent à nouveau l’ancre au Codebar.
Dans leurs soutes, des coffres remplis de trésors : des histoires inédites qu’ils et elles déballeront lors d’un cabaret d’improvisation inédit.
Entre les catégories imposées par le capitaine de soirée et vos suggestions les plus folles, l’équipage s’apprête à naviguer à vue. Attendez-vous à de l’absurde, des éclats de rire et quelques parenthèses émouvantes. ⚓️✨
Lieu : Le CodeBar, Rue Elisabeth-Baulacre 10
Rendez-vous le 30/04/2026 à 19h00
Entrée libre, chapeau à la sortie
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Embarquez avec les Pirates du Lac qui font escale pour un cabaret d’improvisation au CodeBar le 30/04/2026 à 19h00
DR
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