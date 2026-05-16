Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar
Lescar nocturne aux flambeaux Place Royale Lescar mercredi 5 août 2026.
Lescar
Lescar nocturne aux flambeaux
Place Royale Office de Tourisme de Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
À la lueur des flambeaux, Clélie, déesse gallo-romaine et Talèse, épouse du vicomte Gaston IV, vous révèlent l’histoire et les secrets de la cité médiévale de Lescar, qui fut d’abord la première capitale gallo-romaine Béarnaise. Au cours de la visite, les enfants cherchent un trésor, les parents dégustent l’Hypocras , boisson des Dieux, et la soirée se termine sur une démonstration d’orgue dans la mystérieuse Cathédrale. Une visite ludique pour toute la famille ! .
Place Royale Office de Tourisme de Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 accueil@tourismepau.fr
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English : Lescar nocturne aux flambeaux
L’événement Lescar nocturne aux flambeaux Lescar a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau
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