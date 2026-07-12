Lescar saison culturelle 2026 2027 Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Lescar saison culturelle 2026 2027

Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2026-10-03

Nouvelle saison culturelle 2026-2027 de la ville de Lescar.

Elle s’annonce, riche ! Cette année encore de grands noms de la scène musicale, tels que Biréli Lagrène, Vincent Warnier ou Roger Muraro, aux côtés d’artistes comme l’ensemble Belombre, porteurs de regards nouveaux et prometteurs.

La musique actuelle ne sera pas en reste: six soirées viendront refléter la richesse des styles — musique du monde, chanson française, jazz …

Pour la saison jeune public, en partenariat avec l’Agora de Billère: cinq spectacles variés. Nous faisons le choix d’éveiller la curiosité des plus jeunes et de partager en famille, le plaisir du spectacle vivant.

Le théâtre occupera lui aussi une place importante, avec les Mutins de Lescar qui célèbrent cette année leurs trente ans, Leur engagement, leur fidélité …

– restauration proposée avant et à l’issue de chaque spectacle – .

Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Lescar saison culturelle 2026 2027

L’événement Lescar saison culturelle 2026 2027 Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau