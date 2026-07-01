L’espace Super-chouette accueille les petits et leurs familles Centre d’art Gwinzegal Guingamp
samedi 1 août 2026 · Centre d'art Gwinzegal · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
L’espace Super-chouette accueille les petits et leurs familles
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
De la manipulation de formes sur une table lumineuse à la projection de diapositives, toutes les activités reposent sur l’expérience, la spontanéité et le ressenti. Avec Sophie Grassart, artiste et huit professionnelles de la petite enfance, l’espace Super-chouette permet d’éveiller les tout petits au monde du visible de façon ludique. La visite au centre d’art devient un temps de découverte, où petits et grands tissent des liens autour du sensible. Pour les enfants jusqu’à 6ans. .
Centre d’art Gwinzegal 4 Rue Auguste Pavie Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 27 78
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English :
L’événement L’espace Super-chouette accueille les petits et leurs familles Guingamp a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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