L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue Domaines Auvigue Fuissé

Informations pratiques

Fuissé

L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue

Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :

2026-08-05

À l’occasion du passage du Tour de France Femmes, le mercredi 5 août, les Domaines Auvigue vous invitent à vivre une journée unique au cœur du village de Fuissé. Dès 10 h, installez-vous dans la fraicheur de notre grande cuverie transformée en bar à vin éphémère pour l’occasion, avant le passage de la course, prévu à 14 h, juste devant les Domaines Auvigue. A réserver de généreuses planches de charcuteries et de fromages locaux pour profiter pleinement de cette halte épicurienne ! .

Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue

L’événement L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue Fuissé a été mis à jour le 2026-07-18 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès