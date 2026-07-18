L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue Domaines Auvigue Fuissé
mercredi 5 août 2026 · Domaines Auvigue · Fuissé
Informations pratiques
Fuissé
L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue
Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05
À l’occasion du passage du Tour de France Femmes, le mercredi 5 août, les Domaines Auvigue vous invitent à vivre une journée unique au cœur du village de Fuissé. Dès 10 h, installez-vous dans la fraicheur de notre grande cuverie transformée en bar à vin éphémère pour l’occasion, avant le passage de la course, prévu à 14 h, juste devant les Domaines Auvigue. A réserver de généreuses planches de charcuteries et de fromages locaux pour profiter pleinement de cette halte épicurienne ! .
Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue
L’événement L’Étape Gourmande du Tour Domaines Auvigue Fuissé a été mis à jour le 2026-07-18 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Fuissé (Saône-et-Loire)
- Découverte de village Fuissé, une passion des hommes pour la vigne Domaine la Source des Fées Fuissé 5 septembre 2026
- Journée du patrimoine Domaines Auvigue Fuissé 19 septembre 2026
- Portes ouvertes au Domaine Auvigue Domaine Auvigue Fuissé 5 décembre 2026