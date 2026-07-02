Portes ouvertes au Domaine Auvigue Domaine Auvigue Fuissé

Informations pratiques

Fuissé

Portes ouvertes au Domaine Auvigue

Domaine Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 14:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Entrez dans la magie des fêtes en découvrant la propriété et son site unique dans l’église du XIIe siècle de Fuissé. Chaque pièce vous racontera l’histoire des lieux et des vins. Dégustation conviviale des blancs du Mâconnais Pouilly-Fuissé 1er Cru, Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Solutré-Pouilly, Mâcon-Fuissé.

Nouveauté Mâcon-Chardonnay.

Chaque jour Planches gourmandes du terroir à partir de 11h.

Profitez des offres privilégiées et des attentions particulières

– Remise de 10% sur vos achats de vin,

– Visite des caves gratuite à 10h30 et 15h.

Entrée libre sans réservation préalable. .

Domaine Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 17 36 contact@auvigue.fr

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English : Portes ouvertes au Domaine Auvigue

L’événement Portes ouvertes au Domaine Auvigue Fuissé a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)