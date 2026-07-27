Vignoble en scène Du Vin au Divin Domaines Auvigue Fuissé

Informations pratiques

Fuissé

Vignoble en scène Du Vin au Divin

Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-17 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Dégustation à la seule lumière des bougies sous les voutes historiques des Domaines Auvigue, ancienne église de Fuissé.

Découvrez les Pouilly-Fuissé et Mâcon-Chardonnay dans une ambiance intimiste et inspirante, accompagnés de délicieuses bouchées gourmandes confectionnées par le chef étoilé Sébastien Chambru de L’Ô des Vignes. .

Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vignoble en scène Du Vin au Divin

L’événement Vignoble en scène Du Vin au Divin Fuissé a été mis à jour le 2026-07-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès