Vignoble en scène Du Vin au Divin Domaines Auvigue Fuissé
vendredi 16 octobre 2026 · Domaines Auvigue · Fuissé
Informations pratiques
Fuissé
Vignoble en scène Du Vin au Divin
Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-17 21:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Dégustation à la seule lumière des bougies sous les voutes historiques des Domaines Auvigue, ancienne église de Fuissé.
Découvrez les Pouilly-Fuissé et Mâcon-Chardonnay dans une ambiance intimiste et inspirante, accompagnés de délicieuses bouchées gourmandes confectionnées par le chef étoilé Sébastien Chambru de L’Ô des Vignes. .
Domaines Auvigue 100 Place Saint-Germain Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vignoble en scène Du Vin au Divin
L’événement Vignoble en scène Du Vin au Divin Fuissé a été mis à jour le 2026-07-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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