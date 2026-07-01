Informations pratiques

Saint-Magne

L’été de l’Office Atelier création de bouquet de fleurs fraîches de saison

1 route de Louchats Saint-Magne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de composition florale avec des fleurs fraîches de saison. Guidé par Muriel, fleuriste, apprenez les bases de l’art floral et réalisez votre propre bouquet. Repartez avec votre création fleurie !

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

1 route de Louchats Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11

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English : L’été de l’Office Atelier création de bouquet de fleurs fraîches de saison

L’événement L’été de l’Office Atelier création de bouquet de fleurs fraîches de saison Saint-Magne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre