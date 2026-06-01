L’été de l’Office Composition de fleurs séchées Saint-Magne
L’été de l’Office Composition de fleurs séchées Saint-Magne lundi 3 août 2026.
Saint-Magne
L’été de l’Office Composition de fleurs séchées
1 route de Louchats Saint-Magne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Muriel Daus Fleuriste vous accueille dans son atelier pour partager son savoir-faire. Sous ses conseils, réalisez votre composition de fleurs séchées.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
1 route de Louchats Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11
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English : L’été de l’Office Composition de fleurs séchées
L’événement L’été de l’Office Composition de fleurs séchées Saint-Magne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre