Belin-Béliet

L’été de l’Office Balade théâtralisée sur l’histoire d’Aliénor à Belin-Béliet

Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

OFFICE DE TOURISME DU VAL l’EYRE

L’association Angel vous mènera sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine, à travers une balade mêlant histoire et botanique.

Cette sortie vous conduira sur le site où se serait dressé autrefois le château d’Aliénor.

Reine de France puis d’Angleterre, Aliénor d’Aquitaine (1124–1204), très attachée à ses origines, aurait vu le jour à Belin. Elle y accorda une charte de franchises très avantageuse pour les habitants de la juridiction de Belin, reconduite par plusieurs souverains français et anglais jusqu’à Louis XIV en 1643.

Tout au long de la balade, l’association Angel vous fera également découvrir les plantes et essences botaniques qu’Aliénor appréciait, pour enrichir cette immersion historique d’une touche végétale.

– Prévoir des chaussures confortables type baskets

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office Balade théâtralisée sur l’histoire d’Aliénor à Belin-Béliet

L’événement L’été de l’Office Balade théâtralisée sur l’histoire d’Aliénor à Belin-Béliet Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre