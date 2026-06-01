Belin-Béliet

L’été de l’Office À la découverte de la palombière et du gemmage à Belin-Béliet

Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE

Guy vous ouvre les portes de sa palombière.

Vous découvrirez les couloirs dissimulés menant aux différents postes d’observation ainsi que la tour depuis laquelle il guette les oiseaux. Guy vous expliquera les subtilités de cette chasse respectueuse, transmise de génération en génération.

Cette visite sera aussi l’occasion d’un voyage dans le temps, à travers l’histoire du gemmage, un savoir-faire familial que Guy tient de ses ancêtres résiniers. Il vous racontera, avec émotion et souvenirs personnels, le travail de la récolte de la résine, les outils utilisés, et les raisons pour lesquelles ce métier a peu à peu disparu depuis les années 1980, face à la concurrence des productions venues de l’Est.

Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11

✉️ tourisme@valdeleyre.fr .

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr

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English : L’été de l’Office À la découverte de la palombière et du gemmage à Belin-Béliet

L’événement L’été de l’Office À la découverte de la palombière et du gemmage à Belin-Béliet Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre