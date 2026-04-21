Lignareix

L’été des explorateurs à Lignareix

Lignareix Corrèze

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Aidez l’enquêteur à démêler une mystérieuse histoire. Cherchez les indices, questionnez les suspects à travers le village et démasquez le coupable.

Rendez-vous devant la mairie

En famille à partir de 6 ans sur réservation conseillée .

Lignareix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : L’été des explorateurs à Lignareix

L’événement L’été des explorateurs à Lignareix Lignareix a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze