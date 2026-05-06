Marché artisanal et gourmand Lignareix
Marché artisanal et gourmand Lignareix samedi 18 juillet 2026.
Lignareix
Marché artisanal et gourmand
Place de la mairie Lignareix Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le samedi 18 juillet à partir de 14H marché artisanal et gourmand, place de la mairie à Lignareix.
Structure gonflable pour les enfants.
A 17H randonnée pédestre (2 parcours).
A 21 heures concert gratuit des SEVENTH SKY.
Buvette, Food trucks, restauration Mahoraise, frites, crêpes et glaces. .
Place de la mairie Lignareix 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 43 92 03 allain.ludovic@wanadoo.fr
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English : Marché artisanal et gourmand
L’événement Marché artisanal et gourmand Lignareix a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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