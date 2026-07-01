L’été des Jeux – Le Parc Archipel – Gloriette Hollande., Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes
mercredi 22 juillet 2026 · Place Gloriette - Petite Hollande · Nantes
Informations pratiques
L’été des Jeux – Le Parc Archipel – Gloriette Hollande. Mercredi 22 juillet, 15h00 Place Gloriette – Petite Hollande Loire-Atlantique
GRATUIT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00
Petit ou grand, venez faire le plein de bonne humeur à l’espace Gloriette ! Pour l’Été des jeux, on vous propose des démonstrations de danse et des ateliers pour vivre de bons moments, entourés de vos proches.
Place Gloriette – Petite Hollande Place de la gloriette nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 63 32 »}]
Venez partager un moment joyeux ? Rejoignez-nous à l’espace Gloriette pour l’Été des jeux! Avec des démonstrations de danse et ateliers ludiques pour ravir petits et grands, en famille ou entre amis. animation jeux
Ville de Nantes
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