L’été des Jeux – Le Parc Archipel – Gloriette Hollande., Place Gloriette – Petite Hollande, Nantes

Informations pratiques

L’été des Jeux – Le Parc Archipel – Gloriette Hollande. Mercredi 22 juillet, 15h00 Place Gloriette – Petite Hollande Loire-Atlantique

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Petit ou grand, venez faire le plein de bonne humeur à l’espace Gloriette ! Pour l’Été des jeux, on vous propose des démonstrations de danse et des ateliers pour vivre de bons moments, entourés de vos proches.

Place Gloriette – Petite Hollande Place de la gloriette nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 63 32 »}]

Venez partager un moment joyeux ? Rejoignez-nous à l’espace Gloriette pour l’Été des jeux! Avec des démonstrations de danse et ateliers ludiques pour ravir petits et grands, en famille ou entre amis. animation jeux

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