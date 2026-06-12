L’été des peintres L’atelier des petits loups Périgueux
L’été des peintres L’atelier des petits loups Périgueux vendredi 26 juin 2026.
Périgueux
L’été des peintres
L’atelier des petits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-24
Initiation à l’aquarelle, visages et animaux au pastel. .
L’atelier des petits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 94 57 delmasmarsaletpatricia@yahoo.fr
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English : L’été des peintres
L’événement L’été des peintres Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux
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