L’été des peintres L’atelier des petits loups Périgueux vendredi 26 juin 2026.

Périgueux

L’été des peintres

L’atelier des petits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:30:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-09 2026-07-24

Initiation à l’aquarelle, visages et animaux au pastel. .

L’atelier des petits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 94 57 delmasmarsaletpatricia@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’été des peintres

L’événement L’été des peintres Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux